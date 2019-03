Fivizzanese Sp. Pietrasanta 2-2, medicea frena la capolista

La doppietta di Youssefi per un punto che può valer tanto

Seconda Categoria - Fivizzanese: Domenichelli, Ceragioli, Conti, Bertoli, Youssefi, Cresci (74' Taffi), Duchi, Serafini (84' Bianchi), Pigoni, Rubino (81' Gassani), Crocetti. A disp.: Gianni, Simonelli, Barbieri, Tarantola, Riani, Pasquali.

All.: Velazquez.

Sporting Pietrasanta: Ceragioli, D'Onofrio, Dati, Perregrini, Pelagatti, Saccardi, Panicucci, Puccetti, Tosi, Baldi Galleni, Pellegrinetti. All.: Mazzei.

Arbitro Macca di Pisa

Reti: Tosi 21', Youssefi 35', 92', Pellegrinetti 82'



FIVIZZANO- La Fivizzanese della nuova coppia Bertoli-Velazquez trova un importante punto contro la capolista Sporting Pietrasanta, grazie alla doppietta dell'ispiratissimo Youssefi.



Bella partita nella quale gli ospiti passano in vantaggio per una disattenzione difensiva: Tosi fredda l'incolpevole Domenichelli nell'uno contro uno. Il pareggio arriva con Joussefi in mischia da un calcio d'angolo al minuto 35. Nel secondo tempo il risultato rimane invariato fino a 8 dal termine, quando Pellegrinetti trova la rete del vantaggio ospite, ma ancora Youssefi in azione di contropiede sfrutta una respinta di Ceragioli e sigla il 2-2 finale. Da segnalare le occasioni da parte dall'altra, in particolare le punizioni di Tosi per il Pietrasanta, una punizione di Crocetti con miracolo di Ceragioli e il colpo di testa di "Paolino Bertoli" negli ultimissimi secondi che manca di un soffio il gol della vittoria.