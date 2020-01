Fivizzanese-Romagnano 0-1, amaranto in vetta solitari

Seconda Categoria - FIVIZZANESE: Malaspina, Gerali, Pigoni, Lombardi, Ceragioli, Serafini, Barbieri, Youssefi, Bertolini, ALberti, Scarpa (Domenichelli, Tarantola, Duranti, Giovannuci, Pasquali, Tornaboni, Pierotti) All.Mencatelli

ROMAGNANO: Begotti, Nardini, Perinelli, Dell'Amico, Bevilacqua, Veralli, Canesi, Zoppi, Del Sarto, Costa, Lombardini (Borzoni, Bordigoni, Di Benedetti, Sparavelli, Domenici, Coletti, Bertoneri, Mosti, El Bard) All. Alberti

RETE: 25' Costa



FIVIZZANO- Al termine di una partita maschia, il Romagnano di Alberti si impone in casa della Fivizzanese, alla quale va il merito di aver giocato alla pari con la capolista, e approfittando del pareggio del Podenzana a Forte Dei Marmi rimane in testa solitaria.



Una partita dura, cattiva, giocata a viso aperto, nella quale i locali di Mencatelli hanno subito fatto capire che avrebbero venduto cara la pelle. Come spesso succede in queste gare, la differenza la fa la qualità dei giocatori e il Romagnano ha Costa che di qualità ne ha da vendere.



Infatti la partite si è decisa al 25' del primo tempo: da un cambio di campo da destra a sinistra, e conseguente uscita sbagliata del terzino, il numero 10 amaranto ha trovato lo spazio per entrare in area e metterla sotto l'incrocio col mancino. La Fivizzanese ha provato fino all'ultimo a rimettere il risultato in equlibrio ma Nardini e compagni hanno tenuto botta e portato a casa tre punti da un campo difficilissimo.



Gli altri risultati di giornata:



Atletico Carrara-Monti 2-1

Filattierese-Sporting Viareggio 1-2

San Macario-Attuoni 0-0

Sprt. Bozzano-Lido di Camaiore 0-0

Forte Dei Marmi-Podenzana 1-1

Ricortola-Monzone (ore 18.30)



Classifica: Romagnano 32, Podenzana 30, Lido 27, Atletico Carrara 27, Monzone 26*, Forte Dei Marmi 22, Sp. Viareggio 21, Ricortola 19*, Fortis Camaiore 18, Attuoni Avenza 16, San Macario 15, Monti, 15, Fivizzanese 15, Filattierese 14, Bozzano 3