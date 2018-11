Fivizzanese-Ricortola 3-0, `medicea` di nuovo in vetta

Barbieri, Gassani e Rubino i mattatori di giornata

Seconda Categoria - Fivizzanese: Ippolito, Del Giudice, Bertoli, Conti (65' Simonelli), Pigoni, Duchi, Cresci (79' Gianni), Bianchi (46' Youssefi), Rubino, Gassani, Barbieri (83' Serafini).

A disp.: Duranti, Varanini, Ceragioli, Pasquali. All.: Poggi.

Ricortola: Murgese, Brizzi, Cima, Cola, Veralli, Ascenzi, Casali (76' Mosti) Mannucci, Ginocchi, Stocchi, Spadoni (63' Sanchez). A disp.: Bacaar, Bellé. All.: Bertelloni.

Arbitro: Bouadbid di Lucca

Reti: Barbieri 6', Gassani 62', Rubino 80'



FIVIZZANO- La Fivizzanese vince e convince contro un buon e giovane Ricortola. Padroni di casa in vantaggio dopo 6 minuti grazie a Barbieri, il primo a buttarsi su un pallone vagante in area di rigore. Il raddopoio è di bomber Gassani che sfrutta una grande azione personale di Barbieri e mette dentro sotto misura. Terzo sigillo che arriva ancora dopo una grande azione di Barbieri il quale serve Rubino che in area non sbaglia il 3-0. Migliore in campo il portire del Ricortola Murgese che, con dei veri e propri miracoli su Youssefi e Barbieri, evita un risultato ancora piu rotondo.



Con questa importante vittoria la Fivizzanese approfitta della sconfitta dello Sporting Pietrasanta (16 pt) a Romagnano (16 pt), e del pareggio del Corsanico col Monzone, e torna in vetta alla graduatoria con 17 punti (a pari merito con lo stesso Corsanico).