Fivizzanese, presidente Fiori: `Siamo pronti al rilancio`

Seconda Categoria - Sono passati pochi giorni dagli esiti dei campionati dilettanti e svariate società palesano grandi difficoltà. L'emergenza Covid è un colpo basso a causa del quale in molte faranno fatica a rialzarsi. Chi si è già alzata ed è pronta a ripartire con grande slancio è la Fivizzanese del presidente Piero Fiori (foto). La medicea per la prossima stagione ha le idee chiare, migliorare ancora e centrare almeno i playoff e le prime mosse lo dimostrano: mister confermato e importante arrivo del nuovo direttore sportivo che avrà il compito di perfezionare una squadra già di buon livello.



Di seguito le parole di Fiori, intervistato dalla nostra redazione:



Presidente nonostante tutto a Fivizzano c'è grande entusiasmo. Che obiettivi vi siete posti per la prossima stagione? "Ora che le bocce sono ferme sul biliardo ed è più chiaro il futuro dei dilettanti, la società è disponibile a riprendere in mano il percorso lasciato pochi mesi fa. Stiamo lavorando per portare a casa il risultato che non siamo riusciti a raggiungere nella stagione scorsa, arrivare in zona playoff. Tengo a dire che siamo molto soddisfatti della seconda parte del campionato, siamo cresciuti molto, abbiamo fatto la media punti del Romagnano e abbiamo chiuso con la difesa meno battuta. Quindi partiremo con la consapevolezza di aver fatto un campionato decoroso e lavoreremo per migliorarci".



Soddisfatti di mister Mencatelli, sarà lui alla guida? Siamo molto soddisfatti del suo operato, è confermato. La chiacchierata con lui c'è già stata e anche la successiva stretta di mano, basta un ultimo incontro per formalizzare e poi sarà ufficiale".



Poi sarà affiancato da un nuovo ds... "Si, abbiamo inserito un tassello molto importante nello staff tecnico, Bianchi Emiliano che sarà il nuovo direttore sportivo. Per lui si tratta di un ritorno, l'anno scorso era a Podenzana, un rientro di un fivizzanese che ci da ancora più forza e motivazione. Sarà suo compito lavorare a stretto contatto con l'allenatore per costruire una rosa performante".



Mercato già iniziato? Ci stiamo lavorando, non volgiamo fare grandi cambiamenti, cercheremo di mantenere il più possibile la squadra di quest'anno. I ragazzi a grandi linee sono tutti sono propensi a restare, quindi dovremmo fare un mercato estivo con molta attenzione, per inserire i tasselli giusti che possano farci fare il salto di qualità".



Sembra che abbiate superato bene il "colpo" del Covid... "Il Covid ha lasciato e lascerà evidenti problemi a tutto il calcio ma la Fivizzanese vuol reagire con determinazione. Abbiamo trovato una quadratura al cerchio e crediamo di far fronte a questo problema. Chiaro che si vive un po tutti ancora nell'incertezza, forse potrebbero esserci ripescaggi, ancora non sappiamo come saranno i gironi. Poi dal punto di vista economico, sponsor che se ne vanno, sagre e feste estive saltate ecc.. Noi per questo faremo qualcosa a settembre e abbiamo sopperito in altri modi, riuscendo comunque ad equilibrare. Ci preoccupano di più gli sponsor che prima ci davano una grossa mano e dei quali alcuni rischiano di non poter confermare, ma non ci demoralizziamo: cercheremo di allargare un po di più il ventaglio e trovare soluzioni che possano accontentare tutti. Siamo abbastanza euforici, soddisfatti che la società sia pronta al rilancio e che i ragazzi in blocco abbiano espresso la volontà di rimanere".