Fivizzanese-Monzone (1-1), danno alla macchina di mister Guelfi

Il ds locale Trasatti: "Gesti vergognosi ed inammissibili"

Seconda Categoria - Una partita bellissima giocata di fronte a più di 300 persone, ma conclusa con un gesto deplorevole.



Il "Comunale di Fivizzano" gremito per il derby più classico e sentito della Lunigiana. Una bella partita sul piano agonistico e non meno su quello del gioco. Traversa di Costa a inizio gara, Monzone in vantaggio al 23' con un capolavoro di Mastorci su punizione. Al 39' viene espulso Di Grottole per comportamento scorretto. A quel punto la Fivizzanese attacca tutta la partita, trova pareggio al 69' su punizione di Cresci, si rende pericolosa con un palo di Tarantola e un'occasione di Barbieri, ma non riesce a sfondare per la seconda volta la retroguardia granata. Il risultato finale è 1-1.



Nel post partita però succede una fatto che macchia la bellezza e la sportività della giornata. Il tecnico del Monzone Luciano Guelfi trova la sua macchina "rigata" su tutta la fiancata. Un gesto veramente inammissibile, soprattutto ad un uomo come Guelfi ben voluto e amato da tutto il comprensorio lunigianese, compresa Fivizzano. Basita tutta la dirigenza medicea che non si capacita dell'accaduto e con un virgolettato del ds Cristiano Trasatti esprime tutto il proprio dispiacere e disappunto per l'accaduto:



"La Fivizzanese condanna con fermezza l'atto vandalico subito dall'allenatore del Monzone Guelfi. La rivalità, gli sfottò, i tackle duri durante la partita, sono un valore aggiunto che danno alle strapaesane lunigianesi quel pizzico di magia che ci fa amare il calcio, ma gesti come questi sono vergognosi ed inammissibili, una vera e propria blasfemia. Il direttore Cristiano Trasatti"



Il tabellino dell'incontro



Fivizzanese 1 - 1 Monzone



Reti: Mastorci 23', Cresci 69'

Note: espulso Di Grottole al 39'



Fivizzanese: Domenichelli, Del Giudice, Bertoli, Ceragioli, Riani, Duchi (46' Simonelli), Cresci, Youssefi, Pigoni (65' Bianchi), Tarantola (73' Barbieri), Crocetti. A disp.: Conti, Serafini, Duranti, Gassani, Pasquali, Gianni. All.: Poggi.



Monzone: Malaspina (70' Cupini), Francini, Attuoni, Mastorci, Bellacci, Ottolini (52' Chelotti), Arcangeli, Di Grottole, Costa, Mastrini, Borghetti. All.: Guelfi.



Arbitro: Festa da Carrara