Fivizzanese, Mencatelli: “Voglio più consapevolezza`

Seconda Categoria - Si gioca domenica 8 dicembre la tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria. Se nelle parti alte della graduatoria la “bagarre” è tra Podenzana, Romagnano e Lido di Camaiore, nella parti basse la lotta è aperta a molte squadre. In quintultima posizione staziona, in compagnia del Ricortola, la Fivizzanese di mister Marco Mencatelli. Il giovane gruppo guidato del neo mister sta dimostrando buon gioco, ma manca ancora qualcosa per uscire dalle sabbie mobili dei playout. Intanto la rosa medicea si è rinforzata con l’acquisto dell’attaccante Lorenzo Alberti, in arrivo dal Corsanico.



Sentiamo cosa ha da dire il ”Condor”:



Condor, partenza di torneo un po complicata. Medicea che staziona in dodicesima posizione… Come valuti queste prime dodici gare? ”Allora, valutazione direi positiva! Società e squadra praticamente tutto nuovo. Mancano solo i punti perché a livello di gioco e crescita sono contento. A parte un paio di passaggi a vuoto (San Macario e Monzone) abbiamo fatto sempre ottime prestazioni, tanti giovani che stanno crescendo e che cominciano a lavorare in modo diverso rispetto a come erano abituati. Ci sono anche note negative, troppi infortuni muscolari mi faranno sicuramente rivedere alcune parti del lavoro atletico. Però nel complesso sono contento, mi aspettavo difficoltà ma le stiamo gestendo bene”.



Cosa manca a questa Fivizzanese per uscire dalla zona danger? ”Alla Fivizzanese manca la consapevolezza di essere forte, di essere un gruppo importante per la categoria, i giocatori sono sempre stati abituati a fare il ‘compitino’ e questo li porta ad essere poco competitivi tra di loro e la crescita di una squadra passa dalla professionalità e dalla voglia di emergere! Quando troveremo queste motivazioni ci toglieremo molte soddisfazioni”.



Domenica ospitata la Fortis Camaiore, che partita sarà? ”Domenica Fortis! Partita difficilissima, come tutte del resto in Seconda Categoria, fondamentale fare punti prima della sosta per affrontare le feste con un clima più sereno e lavorare al meglio! Loro sono un’ottima squadra con individualità importanti per la categoria (Luisotti, Mallegni, Dini, Della Latta), ma noi stiamo bene fisicamente anche se ci mancheranno ancora 5/6 elementi, tra squalifiche ed infortuni. Come al solito chi andrà in campo sarà all’altezza del match”.



Si parla di nuovi arrivi. Puoi confermare? ”Abbiamo inserito Alberti Lorenzo nel reparto offensivo per darci quel brio che fino ad ora ci è mancato e speriamo risolava i nostri ‘problemi’ offensivi! In più stiamo cercando di integrare la rosa con elementi di esperienza, perché la giovane età della maggior parte dei ragazzi e alcuni infortuni nei ruoli cardine ci hanno privato di personalità, e tutti sanno quanto sia importante in queste categorie avere gente d’esperienza. Ma non ci “sveniamo”, se troviamo qualcosa bene, altrimenti andiamo avanti con una rosa che reputo all’altezza. Colgo occasione per salutare Elia Angeli che per motivi di lavoro ci ha lasciato“.



Dopo Fortis Camaiore, Sporting Viareggio e Lido di Camaiore. Il piazzamento del girone di andata si deciderà con le versiliesi... ”Speriamo che la Versilia ci porti fortuna prima di Natale, noi ci proviamo! Approfitto per salutare e fare gli auguri alla redazione di Calcio Massa Carrara e a tutti gli addetti ai lavori. Buon Natale!”