Fivizzanese, in arrivo un attaccante

Si tratta di Jacopo "Pilo" Tarantola, un innesto importante per i delfini. Trasatti: "Non potevamo lasciarcelo scappare"

Seconda Categoria - La Fivizzanese si rafforza nel reparto avanzato. In arrivo in casacca biancazzurra è il puntero

classe 1994 Jacopo Tarantola che ha fatto molto bene in passato con la maglia del Monti. Tarantola sarà a disposizione del mister già a partite da domani nel match esterno sul terreno del Filvilla.



Il comunicato della società biancazzurra.



"La ASD Fivizzanese è lieta di annunciare l'innesto di Jacopo Tarantola. L'attaccante classe '94, in questo inizio di stagione alla Filattierese, vanta già più di 40 reti in categoria, realizzate con la maglia del Monti."



Di seguito le parole del ds Cristiano Trasatti: "Siamo molto contenti che Tarantola abbia deciso di venire a Fivizzano. Quando dicevo che non avremmo fatto movimenti sul mercato non mentivo, ma un'occasione come questa non potevamo lasciarcela scappare. Jacopo rinforzerà l'attacco di mister Poggi, orfano di Gassani (ne avrà per un mese abbondante) e di Varanini, un giovane su cui punto molto che abbiamo girato in prestito al Barbarasco per trovare più spazio così da completare il suo recupero."