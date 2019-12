Fivizzanese, il ds Trasatti lascia la `medicea`

Seconda Categoria - Cristiano Trasatti non è più il direttore sportivo della Fivizzanese. Una notizia che lascia di stucco il calcio della provincia di Massa Carrara ma che ormai è ufficiale. Non sono chiare le motivazioni, ma sembra che ci siano state grosse frizioni all'interno della società, ne si sa ancora chi sarà il sostituto di colui che ha occupato il ruolo di ds per ben otto anni e che era considerato uno delle colonne portanti della società. Contattato dalla nostra redazione, come sempre diplomatico, ha risposto come segue alle nostre domande:



Dopo otto anni lasci la Fivizzanese. Come mai questo addio? "Nonostante i fisiologici alti e bassi, questi sono stati 8 anni meravigliosi: quindi non serve e non voglio macchiarli scendendo nel dettaglio delle motivazioni. Dico solo che non tutti i matrimoni durano in eterno, purtroppo".



Chi ricordi con maggior affetto di questa lunga esperienza? " A Fivizzano più che dei giocatori ho conosciuto degli amici, per cui vivere con loro l'incredibile salvezza del 2014 o i playoff del 2018 è stato doppiamente magico."



Cosa ti auguri per la Fivizzanese? "Che possa vivere a lungo. In un paese come il mio, se sparisce la squadra di calcio, resta ben poco".



Ti rivedremo nel calcio? "È presto per dirlo, non mi piace fare promesse che non posso mantenere. Sicuramente ora sono parecchio scarico, quindi diciamo che quello di ricominciare non è il mio primo pensiero".