Fivizzanese, esame di maturità

I biancazzurri ricevono la visita della co-capolista Corsanico

Seconda Categoria -

In Seconda esame di maturità per la Fivizzanese. Domenica 23 dicembre al Comunale i “delfini” biancazzurri attendono la visita della formazione del Corsanico squadra che attualmente occupa assieme allo Sporting Pietrasanta la vetta della graduatoria. Una Fivizzanese reduce da un ottimo pareggio in casa di un'altra grande del torneo di Seconda categoria ovvero il Romagnano e che è quindi sotto i riflettori per vedere se sarà in grado di competere per i piani alti della graduatoria. Corsanico che si presenta a Fivizzano dopo la vittoria casalinga sul Mulazzo che, con il pareggio dello Sporting Pietrasanta nel derby a Lido di Camaiore, ha consentito l'aggancio in vetta ai versiliesi. Gara sulla carta dal pronostico davvero incerto tra due squadre separate da otto punti ma entrambe molto organizzate e dalle quali ci si attende una gara spettacolare.

Il match tra Fivizzanese e Corsanico sarà diretta dal signor Simone Russo della sezione di Pisa.