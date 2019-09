Fivizzanese, due `massesi` alla corte di Mencatelli

Seconda Categoria - Doppio colpo di mercato della "medicea" con due nuovi innesti che vanno a completare la rosa nella mani del neo mister Marco Mencatelli e costruita dal ds Trasatti che, dopo le molte partenze, era in cerca di elementi di qualità per il reparto offensivo.



Così hanno firmato l'attaccante ex Tirrenia e Romagnano Elia Angeli, classe 95 con passato a Empoli, e il centrocampista avanzato Luca Corsi (foto), ultimi domicili Tirrenia e Romagnano e con curriculum importante tra società come Camaiore, Pietrasanta e Vallicisa. Angeli ha già giocato una mezzora nella gara di domenica in Coppa Toscana, pareggiata 1-1 contro il Podenzana, mentre Corsi sarà a disposizione dalla prossima settimana.