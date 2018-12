Fivizzanese-Corsanico 0-1, la `medicea` perde il passo

La capolista passa di misura grazia al rigore di Galli

Seconda Categoria - Fivizzanese: Ippolito, Simonelli, Conti (74' Duranti), Riani, Pigoni, Ceragioli, Serafini (76' Gianni), Youssefi, Bianchi, Crocetti, Tarantola (78' Duchi). A disp.: Pasquali. All.: Poggi.

Corsanico: Negrari, Mannini, Simonini, Corsinelli, Rossi, Manfredi, Altemura, Aquilante, Bertilotti (80' Alberti), Galli, Mallegni. All.: Farnocchia.

Arbitro: Russo di Pisa.

Reti: rig. Galli 66'

Note: espulso Simonelli 88'



FIVIZZANO- Il Corsanico di mister Farnocchia (foto) si aggiudica il big match di giornata e, a una giornata dal termine del girone di andata, vola solitario in testa alla classifica, approfittando del pareggio dello Sporting Pietrasanta contro un superlativo Monzone.



Primo equilibrato e con poche occasioni, la più importante a favore dei locali con Tarantola che in mezzo a tre va via ma da solo davanti a Negrari si fa ipnotizzare. Nel ripresa esce fuoti il Corsanico e, dopo il palo colpito da Bertilotti, passa in vataggio col solito Galli, grazie ad un rigore molto generoso su presunto fallo di Ceragioli. I ragazzi di mister Poggi reagiscono e vanno vicinissimi al pareggio in un paio di occasioni con Youssefi e Bianchi. Forcing finale ma il risultato rimane invariato: Fivizzanese-Corsanico 0-1.