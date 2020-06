Fivizzanese, confermato il `Cannibale`

Seconda Categoria - Dopo l'arrivo del forte attaccante Mencatelli dal Serricciolo, la Fivizzanese del presidente Fiori e del ds Bianchi ha chiuso con un'importante conferma: stiamo parlando dell'esperto difensore classe 1976 Filippo Tornaboni, più comunemente conosciuto come "il cannibale", epiteto affibbiatogli per la fame di vittorie che nella sua lunghissima carriara gli ha portato 7 titoli.



Per quanto riguarda la sua riconferma la società medicea non ha avuto dubbi, infatti nonostante i suoi 44 anni suonati nel reparto difensivo è ancora una garanzia e i numeri lo dimostrano: con il suo arrivo a metà della passata stagione la squadra guidata da mister Mencatelli ha cambiato marcia, scalando posizioni su posizioni, con la stessa media punti del Romagnano, e chiudendo con la difesa meno battuta.



Di seguito le sue parole: "Sono contento di essere rimasto. La scorsa stagione ho trovato una famiglia che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di intergrarmi subito, dandomi molta fiducia. Come sempre mi metterò a disposizione del mister mettendo la mia esperienza al servizio della squadra. Credo che il presidente Fiori e il ds Bianchi stiano contruendo una buona squadra e noi giocatori dovremmo dare il massimo per perseguiore gli obiettivi che ci saranno posti".