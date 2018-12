Fivizzanese, che succede?

Seconda sconfitta consecutiva per i "delfini" biancazzurri

Seconda Categoria -

Quella di domenica scorsa in casa nel derby con l'Atletico Podenzana è stata per la Fivizzanese la seconda sconfitta consecutiva e terza nelle ultime quattro partite di campionato. Un momento di appannamento da parte della squadra di mister Poggi che molto bene aveva fatto in questa prima parte di campionato nelle uscite precedenti. Niente di grave, la classifica resta comunque positiva anche se si è scesi alcune posizioni di graduatoria. Fivizzanese attualmente al quarto posto con i suoi 20 punti ma superata dal Romagnano e con la capolista Sporting Pietrasanta adesso distante sei lunghezze.



La squadra è ancora in piena zona playoff comunque e con tanta voglia di invertire la rotta e tornare a far punti a cominciare dal prossimo appuntamento stagionale ovvero l'ennesimo derby, questa volta in casa del Filvilla che in classifica sta lottando nella zona playout e domenica scorsa è stato battuto da Romagnano per 5-2. Quella di Villafranca per la Fivizzanese si tratta della prima di due gare esterne consecutive la seconda delle quali molto importante ovvero lo scontro diretto d'alta quota del 16 dicembre al "Raffi" in casa del Romagnano, ma di questo nello spogliatoio biancazzurro se ne parlerà solo da lunedi prossimo.