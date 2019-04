Fivizzanese, Aldo Poggi: `Esonero? Un fulmine a ciel sereno`

L'ex mister della Fivizzanese parla per la prima volta dopo l'esonero di febbraio: "Rispetto a Massa poca professionalità..."

Seconda Categoria - A inizio stagione era partito con grandi ambizioni nella nuova esperienza lunigianese. Un avvio di torneo spumeggiante, nel vertice della graduatoria a contendersi il primato con corazzate come Romagnano, Sporting Pietrasanta e Corsanico. Poi via via si è rotto qualcosa e sono venuti a mancare i risultati, un accenno di ripresa, e poi l'esonero del 26 febbraio. A distanza di due mesi il tecnico montignosino Aldo Poggi torna a parlare:



Aldo, una stagione particolare la tua a Fivizzano. Un inizio in prima fila e poi via via vi siete sfilacciati, fino al tuo esonero... Cosa si è rotto? "La stagione era iniziata benissimo con le prime 13 partite senza perdere, poi un pò anche per colpa mia si è cominciato a rompere qualcosa, soprattutto al livello caratteriale della squadra".



A fine febbraio il tuo esonero. Cosa hai da dire a riguardo? "E' arrivato come un fulmine a ciel sereno, dato che la settimana prima colui che mi ha esonerato, che non è il direttore sportivo ma un altro personaggio della società, mi aveva addirittura parlato per una riconferma per la prossima stagione, con programmi e interventi. Io gli dissi di aspettare, poi dopo la sconfitta di Ricortola (che è la squadra più in forma di questo fine stagione) c'è stato l'esonero. Prima della sconfitta di Ricortola venivamo da una vittoria e due buoni pareggi, quindi si, non me lo aspettavo di essere esonerato".



Come hai trovato l'ambiente a Fivizzano, che differenza c'è con Massa e Montignoso? "Ho trovato gente eccezionale con cui sono ancora in rapporti consolidati, anche in società, in primis il direttore. Il livello di professionalità però non collimava con il mio modo di intendere il calcio. A mio avviso, per essere una società che doveva fare un campionato di vertice c'erano delle mancanze. Da queste lacune è nato un conflitto, dal quale poi non si è potuti più tornare indietro. Facendo un esempio, due giocatori della rosa importanti che non si sono mai visti e non sono mai stati rimpiazzati, poi tra infortuni, squalifiche e vacanze ci siamo ritrovati per tante partite contati. La società a livello professionale non sapeva gestire queste difficoltà, non è mai intervenuta in modo deciso, un ambiente troppo amichevole su determinati problemi, così non riuscivo più a lavorare come prima e ho perso un pò della mia carica. Se ci sono ambizioni il calcio va fatto in un altra maniera".



Un campionato di Seconda comunque molto bello. Parlando delle zone basse della classifica. Cosa hai da dire del Cerreto? "Campionato bellissimo con 3 squadre nettamente superiori alle altre. Senza i fuori quota le società con più potere economico non hanno rivali. Per quanto riguarda il Cerreto dispiace, il presidente è un mio grande amico ed è la squadra del mio paese. Anche loro hanno avuto grossissimi problemi, con molte assenza, gente che non si allena bene ecc... Mi dispiace tanto, speriamo nel miracolo perché, a questi punti, di questo di tratta".



Il prossimo anno ti rivederemo in panchina? "Per desso non ho stimoli. Ho avuto qualche proposta da due settori giovanili di altro livello, ma per ora, anche per problemi di lavoro, non me la sento. Poi vederemo, se arriva la proposta buona ci penserò".