Finale Playoff, Romagnano resta in Seconda

Contro il Corsanico i massesi vanno sotto di 2-0 nei primi 15 minuti. A nulla serve il gol di Costa nella ripresa, finisce 2-1 per i collinari

Seconda Categoria - Romagnano: Fusani, Di Benedetti, Perinelli, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Lopez, Poggi, Monaco, Lombardini (a disp. Grossi, Michelucci, Kabaschi, Sparavelli, Biasi, Bertoneri, Coletti, Tenerini, Costa) All. Alberti

Corsanico: Negrari, Tomei, Aquilinate Ant., Corsinelli, Rossi, Manfredi, Galli, Aquilante And., Ceciarini, Simonini, Bertilotti (All. Crovara, Mannini, Simonini, Ricci, Bertuccelli, Altemura, Raffaelli, Mallegni, Alberti) All. Farnocchia

Arbitro: 12' Ceciarini (C), 15' Bertinotti (C), 61' Costa (R)



CAMAIORE- Il Romagnano di mister Alberti perde la finale playoff e abbandona il sogno promozione in Prima Categoria. Agli amaranto bastava un pareggio ma l'uno-due subito nei primi 15 minuti è stato fatale.



Parte bene il Romagnano ma alla prima sortita il Corsanico passa: cross di Aquilante sul secondo palo dove è presente Ceciarini che mette dentro sotto misura. Gli apuani non fanno in tempo a reagire che al 15' arriva il secondo: da una distrazione di Di Benedetti, gli “orange” trovano Bertilotti il cui missile sotto la traversa è imparabile per Fusani. Romagnano che accusa il colpo e fa fatica a trovare varchi, la prima vera occasione è al 43' con con Lopez, su assist di Lombardini, ma il suo tiro é smorzato da un difensore. Al 16' della ripresa il neo entrato Costa riapre il match con un gran diagonale che trafigge l'incolpevole Negrari ma il Corsanico tiene duro e rimane in vantaggio fino al triplice fischio.