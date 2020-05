Finale Coppa Toscana, Pucci: `Una bufala clamorosa`

Seconda Categoria - "E' evidente che si tratta di una bufala clamorosa". Sono queste le parole del presidente del Romagnano Roberto Pucci in merito alle voci delle ultime ore sulla volontà della società amaranto di giocare, in accordi con l'atra finalista (la fiorentina Sancascianese) la finalissima di Coppa Toscana.



In un articolo di un giornale senese si legge infatti che le due società finaliste avrebbero speso una cifra attorno ai 4000€ per l’organizzazione della tanto attesa partita, in linea coi protocolli sanitari, alberghi e tamponi per giocatori.



Una notizia che ha fatto subito scalpore ma che non ha trovato la conferma delle due società. Per primo si è pronunciato il presidente della Sancascianese che ai colleghi di Toscana Gol ha negato con fermezza, minacciando il ricorso a vie legali per tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati.



Il presidente del Romagnano, da noi direttamente contattato ha così commentato: "Sono all'oscuro di tutto, come tutto il resto della società. Vista la evidente situazione di incertezza in cui siamo e visto che non si sa nemmeno se ripartirà la Serie A, è evidente che si tratta di una bufala clamorosa. Chi ha fatto uscire l'articolo sicuramente non sapeva cosa fare".