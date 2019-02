Filvilla-Fortis Camaiore, 11 espulsi e partita sospesa

Incredibile quanto accaduto nel finale di gara

Seconda Categoria - Una partita che con ogni probabilità sarebbe finita con il risultato di 2-1 per i locali del Filvilla, ma sospesa dal direttore di gara al 4' dei 7 minuti di recupero, per rissa e con ben 11 espulsi.



E' successo tutto al "Bottero" di Villafranca negli ultimi istanti di una gara nella quale le "vespe" erano andate in vantaggio al 5' con Ferrara, poi recuperati pochi minuti più tardi da Farnocchia per portarsi di nuovo avanti al 20' con Campinoti. Al 45' della ripresa l'arbitro, il giovane signor Gabriele Giusti di Livorno, espelle Chelotti del Filvilla per doppia ammonizione, dopodiché dà 7 minuti di recupero.



Stando alle testimonianze dei presenti, al 94' minuto un giocatore ospite rifila una spinta a un centrocampista del Filvilla che cade a terra, si avvicina un compagno che viene colpito da un cazzotto: parte il parapiglia con qualche spintone ma, a quanto dicono i presenti, nulla di eclatante, tant'è che l'accenno di rissa rientra e gli animi si calmano subito dopo. A quel punto però l'arbitro fischia la fine della partita e si chiude nello spogliatoio quando mancano due giri di lancette dal termine dell'incontro. Dopo svariati minuti il signor Giusti comunica che la partita è sospesa per rissa e che ci saranno 11 espulsi, sei del Filvilla e cinque della Fortis. A quanto riferiscono alcuni giocatori del Filvilla, sembrerebbe che gli squalificati dei lunigianesi, oltre a Chelotti, siano Campinoti, Caldi, Es Sahraoui, Zannoni, più un altro che non è chiaro chi sia, ma che alcuni di questi non avessero nemmeno preso parte alla mischia.



Un caso veramente singolare che, a seconda di quello che è stato scritto nel referto, potrebbe portare alla ripetizione della partita e decimare per il finale di campionato le due formazioni, entrambe già posizionate in zona play out. Si aspettano comunicazioni ufficiali che chiariscano meglio la vicenda.