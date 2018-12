Filvilla e Monti non si fanno male

Le due squadre pareggiano il derby e chiudono il 2018 a pari punti ovvero a quota diciassette a metà classifica

Seconda Categoria - E' uscito un pareggio per uno ad uno domenica scorsa dal terreno del Bottero di Villafranca dove Filvilla e Monti si sono spartite la posta in palio salutando in questo modo il 2018 a braccetto a quota diciassette punti.

Due cammini per cosi' dire molto simili quelli di gialloneri e biancocelesti nelle quattordici gare di Seconda fino a qui disputate. Il Filvilla (foto) ha vinto una gara in piu' mentre il Monti ne ha perse due in meno con cinque pareggi contro due. Nel derby di domenica Monti in vantaggio con Giromini nel primo tempo raggiunto dal Filvilla nella ripresa con Orsoni.



Alla ripresa del torneo alla Befana nell'ultima di andata sarà il Filvilal che avrà il compito piu' difficile ovvero la trasferta sul campo della capolista Corsanico mentre per il Monti un altro derby questa volta casalingo col Mulazzo.



Il tabellino della gara di domenica scorsa



FILVILLA-MONTI 1-1

FILVILLA: Zannoni, Gerali, Trevisan (65' Ferrara), Bianchi, Mandaliti, Fazzi, Baldassini, Caldi, Campinoti, Orsoni, De Negri. A disp.: Madonna, Antoniotti, Cervara, Chelotti, Es Sahraoui. All.: Albareni.

MONTI: Gerali, Fregosi, Lombardi, Sadiq, Caldi, Galloni, Salku, Malatesta, Chelotti (65' Saccomani), Giromini (50' Cresci), Pellegrini. A disp.: Botti, Tintori, Giubbani, Barbasini, Mazzini. All.: Bartolini.

ARBITRO: Pucci di Carrara

RETI: 12' Giromini, 60' Orsoni

NOTE: Espulso Gerali (F) all'88'.