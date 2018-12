Filvilla e Fivizzanese, è X-Factor

Nel derby di Seconda tra gialloneri e biancazzurri esce un pareggio per 1-1

Seconda Categoria -

Sul terreno di Villafranca esce il segno X nell'atteso derby tra i gialloneri locali e la Fivizzanese di mister Aldo Poggi. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due contendenti impegnate su fronti diversi della graduatoria. la Fivizzanese infatti vede allontanarsi Corsanico e Romagnano nei piani alti mentre il Filvilla viene raggiunto in zona playout dall'Atletico Carrara. Il Filvilal era passato in vantaggio con un gol di Ferrara al 27 ma la Fivizzanese ha trovato il pari con il solito Youssefi nella ripresa.



Il tabellino del match



FILVILLA-FIVIZZANESE 1-1

FILVILLA: Zannoni, Belli, Caldi, Bianchi, Gerali, Manganelli (52' Trevisan), Es Sharaoui (59' Ginesi), Orsoni, Baldassini, Denegri, Ferrara. A disp.: Cervara, Madonna, Antoniotti. All.: Albareni.

FIVIZZANESE: Ippolito, Simonelli (46' Tarantola), Bertoli, Conti, Riani, Youssefi, Duchi (64' Serafini), Pigoni, Barbieri (69' Ceragioli) Rubino, Bianchi (66' Crocetti). A disp.: Gianni, Duranti. All.: Poggi

ARBITRO: Gravina di Viareggio

RETI: 27' Ferrara, 58' Youssefi