Filattierese, situazione complicata

Per la squadra di mister Cassiani terza sconfitta consecutiva ed ultimo posto in classifica

Seconda Categoria - Situazione decisamente difficile in casa Filattierese. I gialloverdi sul rettangolo di gioco della “Selva” domenica scorsa hanno subito una bruciante sconfitta contro l'Atletico Carrara, la terza consecutiva , che di fatto li ha relegati all'ultimo posto della graduatoria raggiunti dalla Fortis Camaiore che ha pareggiato con il Corsanico. Sino a questo momento l'arrivo in corsa dal 30 ottobre di un mister preparato come Cassiani non ha portato quella svolta che tutti attendevano soprattutto sotto il punto di vista del morale. Un punto in quattro partite dopo il cambio in panchina la dicono lunga sui problemi che il neo tecnico deve affrontare settimanalmente. La squadra domenica scorsa con l'Atletico Carrara era riuscita ad andare in vantaggio per poi subire nella ripresa il sorpasso degli ospiti che si sono portati via i tre punti. Per Mori (foto) e compagni c'è evidentemente molto da lavorare per cercare di risalire la china di una graduatoria che si sta facendo davvero molto in salita. Domenica prossima una nuova gara tra le mura amiche ossia il derby contro il Monzone. Partita difficile ma che i gialloverdi dovranno affrontare con la massima determinazione e cercare di portare via punti.