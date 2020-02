Filattierese, Poggi: `Ritrovare certezze`

Seconda Categoria - Sarà un lavoro arduo per il navigato mister montignosino Aldo Poggi riportare l'entusiasmo a Filattiera. La squadra è demotivata e la classifica non aiuta di certo: quindici punti sono pochi ma la salvezza non è lontanissima e il calendario è abbastanza favorevole. Una chiamata alla quale il Poggi non ha saputo dire di no...



Dopo pochi giorni che sei approdato a Fivizzano subito sconfitta contro al tua ex squadra. Che partita è stata? "E' stata una partita e dove l’aspetto mentale ho fatta da padrone. Una buona gara della mia squadra, buonissima direi, siamo stati almeno un’ora senza praticamente mai subire. Il primo goal subito è su una punizione da lontano con l’infortunio del nostro portiere, cose che possono capitare. Questo ci ha tagliato le gambe dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione, abbiamo perso certezze ed è venuto il secondo goal, anche quello da calcio piazzato e in modo rocambolesco. Così la gara per noi si è compromessa".



Cosa ti ha spinto ad accettare l’incarico? "Ho accettato l’incarico perché sono convinto, e da domenica più che mai, che la Filattierese è una squadra che non deve essere in quella situazione drammatica. Ho accettato anche perché da anni ho un feeling particolare con quella gente e non potevo dire no".



Come hai trovato la tua squadra? C’è tanto da lavorare? "C’è da lavorare molto sotto l’aspetto morale, questi ragazzi hanno perso certezze ed io sono stato chiamato per fargliele ritrovare".



Quindici punti sono pochi. Cosa deve fare la Filattierese per raggiungere la salvezza diretta? "I punti sono pochissimi ma il campionato è molto strano, ci sono tanti scontri diretti ancora da disputare. Non sarà semplice ma ce la possiamo fare!".