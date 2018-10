Filattierese, mister Bambini rassegna le dimissioni

Dopo la sconfitta casalinga col Romagnano il tecnico gialloverde ha deciso di mettersi da parte

Seconda Categoria - All'indomani della sfortunata sconfitta casalinga contro la corazzata Romagnano, il tecnico gialloverde Nicola Bambini ha deciso di mettersi da parte. Dopo 10 anni consecutivi in varie squadre del compresorio lunigianese, facendo sempre bene e senza mai esoneri ne dimissioni, la stagione 2018/2019 è partita male e nonostante gli sforzi da parte di tutto l'entourage filattierese in questi primi due mesi non c'è stata reazione. Così Bambini ha dovuto prendere la difficile decisione.



Di seguito la sua dichiarazione in anteprima per Calcio Massa Carrara:



"Era un dovere nei confronti di tutti fare questo passo, anche perchè, come succede nel 90% dei casi, è giusto che se i risultati non vengono sia l'allenatore a uscire di scena. Così dopo 4 sconfitte consecutive mi faccio da parte. Ringrazio la società per l'opportunuita e i ragazzi per questi mesi insieme. Purtoppo la stagione è iniziata male e la tendenza è rimasta questa e a questi punti era doverorso prendere questa decisione".