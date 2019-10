Filattierese, Maurelli si dimette

Seconda Categoria - E' finita molto presto l'esperienza di mister Alessandro Maurelli sulla panchina della Filattierese. Nella giornata di oggi il giovane tecnico ha infatti rassegnato le dimissioni. Un fulmine a ciel sereno per la società e l'ambiente di Filattiera, anche se i risultati fino ad oggi non sono stati dei migliori, l'entourage gialloverde riponeva in lui molta fiducia.



La decisione del mister di farsi da parte non è infatti dovuta al calcio ma a problemi familiari. Di seguito la sue dichiarazione:



"Purtroppo per gravi problemi familiari non posso continuare questo percorso con la Filattierese e con questi splendidi ragazzi, perché devo dedicare tutto il mio tempo ad una persona molto speciale. Ringrazio tutta la società Filattierese e tutti questi giovani calciatori per la fiducia dimostrata, ricordando loro che io sarò sempre il vostro primo tifoso. Spero che questo non sia un arrivederci ma un semplice ciao, in attesa che le cose si sistemino. Purtroppo a volte la vita ci mette davanti a delle scelte importanti da fare, ed oggi prendo forse quella più dolorosa e difficile della mia vita. Forza canarini"