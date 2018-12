Filattierese, la luce in fondo al tunnel

Con una doppietta di Mori i gialloverdi espugnano il campo del Ricortola e si avvicinano alla zona salvezza

Seconda Categoria - Quello tra il Ricortola e la Filattierese era un match di importanza vitale per entrambe le formazioni invischiate nella zona paludosa del fondo classifica di Seconda Categoria. Vittoria e tre punti sono andati agli ospiti lunigianesi che con una doppietta di Mori hanno messo al tappeto un Ricortola che va alla pausa natalizia in una situazione di classifica drammatica con soli sette punti in quattordici partite a testimonianza di una crisi davvero molto pesante dalla quale tenterà di risollevarsi a cominciare dall'ultima giornata del girone d'andata e prima del 2019 di domenica 6 gennaio quando sarà impegnata a Lido di Camaiore.



Ride invece la Filattierese che stacca i neroverdi e sale a quota 13 tornando a rivedere la luce in fondo al tunnel. Per i gialloverdi adesso periodo di pausa natalizia ma all'orizzonte un match di quelli belli tosti ovvero la gara di domenica 6 gennaio quando alla "Selva" arriverà lo Sporting Pietrasanta, seconda forza del girone.



Il tabellino del match di domenica scorsa.



RICORTOLA-FILATTIERESE 0-2

RICORTOLA: Murgese, Pellegrini, Vanni, Cola Antonini, Veralli, Gallone, Chimemeze, Brizzi, Ginocchi, Stocchi, Petrocchi. A disp.: Belloni, Fabbiani, Mannucci, Ascenzi, Casali, Pedrinzani, Russo, Giovannetti. All.: Bertelloni.

FILATTIERESE: Cattaneo, Reburati, Vegnuti, Caroli, Mariani, Cariati, Tornaboni, Trapani, Mori, Pettazzoni, Bernieri. A disp.: Ferrari, Pagani, Chakir, Moscatelli, Filippi, Bellini, Cerutti, Martinelli, Pezzoni. All.: Cassiani

ARBITRO: Del Seppia di Pisa

RETI: 30' e 70' rig. Mori