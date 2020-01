Filattierese, due anni e mezzo a capitan Mori

Seconda Categoria - Mano pesantissima da parte del giudice sportivo sul sodalizio e sui giocatori gialloverdi. La gara in questione è quella di domenica scorsa tra i ragazzi di mister Roberto Neri e lo Sporting Viareggio, vinta dagli ospiti. Il risultato non è stato ancora omologato in quanto i lunigianesi hanno preannunciato reclamo per l’errore tecnico dell’arbitro nei minuti di recupero. Ma ciò che fa scalpore sono le sanzioni a carico della società e dei giocatori che hanno avuto i seguenti provvedimenti emessi tramite il comunicato ufficiale:



Multa di 350 euro alla società per contegno offensivo e minaccioso verso i confronti dell’arbitro. Per tesserati non identificati che colpiscono che colpiscono a fine gara la porta dello spogliatoio arbitrale con calci e pugni. Per reiterazione delle offese e minacce verso l'arbitro al momento dell'abbandono dell’impianto.



Calciatori non espulsi: squalifica fino al 9/ 7/2022 Mori Roberto quale capitano responsabile di atto di violenza commesso nei confronti del direttore di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione inflitta cessera' di avere esecuzione nel momento in cui sara' comunque individuato l'autore dell'atto /Art. 5 c/1 CGS. ''Per avere, calciatore non individuato, colpito il D.G. all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa''. La sanzione inflitta viene considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle societa' dilettantistiche deliberate dal consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.



Squalifica per tre gare ai calciatori Caldi Luca per doppia ammonizione alla notifica rivolgeva al direttore di gara frasi minacciose; tre giornate al portiere Martrinelli Michele, due giornate al portiere titolare Zannoni Francesco infine una giornata a Francini Marco.



Di sicuro il sodalizio in attesa del reclamo sarà costretto a presentare un ulteriore ricorso per le pesanti sanzioni comminate ai tesserati della A.s.d. Filattierese.



Per quanto riguarda il calcio giocato domenica prossima per la seconda giornata di ritorno saranno impegnati sul campo dei versiliesi del Lido di Camaiore.