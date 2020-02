Filattierese cambia mister, preso Aldo Poggi

Seconda Categoria - Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio c'è stato un cambio allenatore in Seconda Categoria e nello specifico alla Filattierese, squadra attualmente penultima in classifica con 15 punti e reduce dal pesante 0-3 casalingo contro l'Atletico Carrara. Dopo una lunga riunione la società gialloverde del presidente Carnesecca ha deciso di avvicendare la guida tecnica: al posto di Roberto Neri, anch'egli subentrato ad Alessandro Maurelli dopo le prime giornate di campionato, è stato scelto il "montignosino" Aldo Poggi, la scorsa stagione alla Fivizzanese e in passato al Real Montignoso. Poggi avrà l'arduo compito di provare la risalita in queste ultime otto giornate di campionato, la salvezza dista 7 punti, e sarà già in panchina dalla prossima domenica nel derby proprio in casa della sua ex squadra Fivizzanese.