Filattierese a viso aperto con la capolista

I gialloverdi giocano un'ottima gara contro un avversario avanti a loro in classifica di diciotto punti ma nel finale devono cedere

Seconda Categoria - Alla vigilia era una di quelle partite dal pronostico segnato. Diciotto punti di differenza tra Sporting Pietrasanta e Filattierese la dicevano lunga sul possibile esito del match. Ma il carattere e l'orgoglio dei gialloverdi padroni di casa hanno reso molto difficile il cammino dei versiliesi che sono riusciti a passare solo di misura con una rete di Tosi a venti minuti dal novantesimo. Tanti complimenti ma purtroppo ancora zero punti per i ragazzi di mister Cassiani che devono fare i conti con una classifica deficitaria e pericolosa nonostante le buone prestazioni sul campo. Adesso all'orizzonte tutto un girone di ritorno per cercare di risalire la china a cominciare già da domenica prossima quando ancora alla "Selva" i gialloverdi attenderanno il Mulazzo ch e li precede in classifica di due lunghezze. Un derby con tre punti pesantissimi in palio. All'andata la spunto' il Mulazzo che vinse per tre a uno.



Il tabellino del match di ieri alla "Selva"

FILATTIERESE-SPORTING PIETRASANTA 0-1

FILATTIERESE: Cattaneo, Mazzeo (82' Bellini), Tornaboni, Mariani, Reburati (88' Moscatelli), Cariati, Vegnuti, Trapani, Bernieri (67' Shakir), Petazzoni, Mori. All.: Cassiani.

SPORTING PIETRASANTA: Ceragioli, D'Onofrio, Dati G., Ambrosi (77' Giannecchini), Puccetti, Poletti, Panicucci, Silvestri (87' Toure), Tosi, Baldi Galleni, Dati A.. All.: Mazzei

ARBITRO: Covassin di Pisa

RETI: 70' Tosi