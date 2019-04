Filattierese, a Pietrasanta per la salvezza

Dopo un'incredibile cavalcata i neroverdi di mister Cassiani sono a un passo dalla salvezza diretta

Seconda Categoria - Filattierese ultimo sforzo per una salvezza diretta che sarebbe una super impresa, visto che alla decima giornata del girone di andata i gialloverdi stazionavano in penultima posizione, con un misero bottino di 4 punti.



Ebbene sì una splendida rincorsa, e oggi la società del Presidente Carnesseca e del d.s. Rizzi si trova padrona del proprio destino, infatti domenica nell'ultima di campionato in casa dello Sporting Pietrasanta, con il titolo di campione in tasca da diverse giornate, dovrà assolutamente non perdere per evitare di essere risucchiata nel baratro dei playout.



La parola d'ordine è dimenticare la pesante sconfitta interna subita dal Ricortola e prepararsi al meglio per la delicatissima trasferta a Pietrasanta, dove tutto l'ambiente Castellano spera di raggiungere la salvezza diretta così da poter iniziare a progettare la prossima stagione.