Domenica scorsa i "Dragoes"hanno superato per 3-0 il Ricortola ed abbandonato la zona playout di Seconda

Seconda Categoria - In Seconda e' un super Monti. I "Dragoes" superano nettamente al "Don Bosco" il Ricortola e proseguono la cavalcata in classifica generale verso posizioni piu' tranquille . Una vittoria che non lascia spazio a dubbi., Un tre a zero firmato dalle realizzazioni di Madeddu,Msaisi e Cresci e tre punti che portano i biancocelesti di Bartolini a quota 13, una lunghezza sopra la linea dei playout. Parola d'ordine ora è continuare su questa strada a cominciare dal prossimo turno di campionato con la trasferta sul terreno della capolista Sporting Pietrasanta.



Il tabellino di domenica

MONTI -RICORTOLA 3-0

MONTI: Gerali, Fregosi (75’ Tintori), Lombardi, Sadiq, Caldi, Galloni, Madeddu, Malatesta, Salku (83’ Mazzini), Giromini (63’ Cresci), Saisi (72’ Pellegrini). (A disp. Razzoli, Botti, Giubbani, Barbasini, Chelotti). All. Bartolini

RICORTOLA: Murgese, Pellegrini, Cola Antonini, Spallanzani (78’ Vanni), Veralli, Ascenzi (82’ Spadoni), Casali, Brizzi, Ginocchi, Stocchi, Suzuki (76’ Bellè). (A disp. Piacentini, Mannucci, Gallone, Scarci). All. Bertelloni

ARBITRO: Maltese di Lucca

RETIi: 15’ Madeddu, 63’ Saisi, 88’ Cresci