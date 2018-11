E´ un Monzone in forma

Seconda vittoria consecutiva per i granata e zona playoff nel mirino

Seconda Categoria - Periodo felice per il Monzone. In Seconda categoria arriva infatti il quinto risultati utile per i granata e la classifica per Davide Attuoni (foto) e compagni comincia a farsi davvero interessante .



Dopo la sconfitta sul terreno del Romagnano del 21 ottobre infatti è arrivata una lunga serie di risultati utili con tre pareggi e le ultime due vittorie consecutive che hanno rilanciato verso l'alto morale ed ambizioni. Nell'ultimo turno di campionato è arrivata una vittoria per una rete a zero nel derby disputato in casa al "Giannetti" contro il Monti. Il gol partita è stato messo a segno da parte di Arcangeli e la quota punti attuale è di quattordici a meno quattro dalla linea dei playoff.



Dieci partite disputate, ad un terzo del torneo, tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, un cammino davvero non male. Adesso occhi puntati sul prossimo appuntamento ovvero il match di domenica che vedrà i granata impegnati in un altro derby sul terreno della Filattierese che non sta attraversando un buon periodo di forma