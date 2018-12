E´ un Cerreto da`Battaglia`

Con una rete dagli undici metri del 10 blucerchiato è arrivata una vittoria casalinga contro il Mulazzo

Seconda Categoria - Il Cerreto supera il Monzone per una rete a zero e mette in bacheca il settimo risultato utile consecutivo. A decidere la gara con i lunigianesi un calcio di rigore trasformato da Battaglia al quarto d'ora del secondo tempo rigore propiziato da una bell'azione del neo acquisto Soldani.



Tre punti d'oro per i ragazzi di mister Bertelloni che raggiungono in questo modo quota 14 punti allontanandosi in modo sostanziale dalla zona pericolosa dei playout di Seconda.



Adesso per i blucerchiati una settimana di intense sedute di allenamento per prepararsi al meglio al prossimo appuntamento ovvero la gara di domenica prossima sul terreno di gioco di Castelfranco di Sotto in casa della Stella Rossa.





Il tabellino del match di domenica



CERRETO-MULAZZO 1-0

CERRETO: Tonarelli, Lazzini, Mosti, Gabrielli, Ledda, Spallanzani, Pucci, Gassani, Soldani, Battaglia, Manfredi. A disp.: Elisei, Raffaelli, Zampolini, Biagini, Romano, Lazzini. All.: Bertelloni

MULAZZO: Sordi, Vannini, Bergamaschi, Uberti, Ribolla, El Attifi, Es Sahraoui, Luccini, Gussoni, Zuccarelli, Bregasi. A disp.: Ricci, Delrio, Tamagna, Dghoughiessalama, Boggi. All.: Bellotti ARBITRO: Marrachelli di Pisa

RETE: 15'st Battaglia su rigore