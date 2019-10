E’ nata l’Atletico Lunezia

Seconda Categoria - E’ nata una nuova società nel comune di Aulla, è l’Atletico Lunezia che parteciperà al campionato di Seconda Categoria nella limitrofa provincia spezzina. Il sodalizio lunigianese si è iscritto alla Terza Categoria ligure, campionato che da diversi anni non è presente nella delegazione di La Spezia, e dunque per mancanza di iscrizioni verrà ammesso (come altre nuove partecipanti) direttamente al campionato di seconda, che prenderà il via nel prossimo weekend.



I lunigianesi si alleneranno e disputeranno le loro partite interne presso l’impianto sportivo comunale “Antonio Molinazzi” di Albiano Magra. Il nuovo girone partorito in queste ultime settimane vede iscritte dodici squadre: le storiche Bolanese, Santerenzina, Ceparana (retrocessa) e Antica Luni (retrocessa), Vezzano, Madonnetta, Olimpia Piana Battolla e Luni Calcio, con le nuove quattro affiliazioni che sono il Mamas La Spezia, in questi anni operante solo nel settore giovanile, il Brugnato, che torna dopo anni senza attività, il Calcio Nave, anche la società di Sarzana era impegnata solo nella scuola calcio, e infine il nuovo sodalizio Atletico Lunezia.



Tornando alla nuova affiliata lunigianese si presenta con il seguente quadro societario: Presidente Graziano Marzullo, Vice Pierino Arzà, Direttore sportivo una vecchia conoscenza del calcio lunigianese ex Aullese e Atletico Albiano Valerio Borghetti, Direttore Tecnico Luca Tavernelli, consiglieri e soci: Alessandro Franceschini, Lorenzo Merli, Gianluca Guerra e Carlo Tedeschi, addetto alla segreteria Elisa Ciuperca.



A guidare la squadra sarà mister Luciano Guelfi (foto). Il palmares dell’allenatore giramondo è consistente: ha allenato quasi tutte le squadre dell’alta Lunigiana quali Soliera, Casola, Gassano, Cormezzano, Albianese (in più campionati), Barbarasco, Monzone (settore giovanile), Polisportiva Tre Valli (vinto campionato giovanissimi), Palleronese Juniores, Fo.Ce.Vara, e la scorsa stagione alla guida del Monzone con cui ha raggiunto un buon sesto posto. Il tecnico sarà affiancato e si avvalerà dell’esperienza dell’ex Palleronese e Mulazzo Matteo Bestazzoni, Mirko Ruffini, ex di Barbarasco e dirigente dell’ex Marina la Portuale in Eccellenza, Andrea Gabelloni e Marco Terenzi per una rosa composta da circa venticinque giocatori così suddivisa:



Portieri: Alex Duca e GianLuca Sara.

Difensori: Matteo Bestazzoni, Mikolaj Marturini, Franco Tedeschi, Andrea Gabelloni, Mirko Ruffini, Lorenzo Guerrqa, Alessandro Arbace, Daniele Moruzzo, Daniele Rosi

Centrocampisti: Andrea Gaggiano, Daniele Triggianu, LimaDe Oliverra Nalbert, Elia Fabio Veronese:

Attaccanti: Kemo Sagro, Alessio Giovanelli, Gianluca Malatesta, Marco Magnanini, Marco Terenzi, Massimo Genovese, si sono aggregati in questi giorni i nuovi Giuseppe Orsi , Matteo Musetti e Alessandro Chiesa.



L’esordio dei lunigianesi è fissato per domenica 27 tra le mura amiche contro la nuova calcio Nave.