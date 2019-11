Derby Ricortola-Romagnano, si gioca ai Ronchi

Seconda Categoria - L’odierna giornata presenta l'atteso derby tra la capolista Romagnano a Ricortola. I capo classifica di mister Paolo Albereti, dopo il nulla di fatto contro un ostico Attuoni, scendono ai Ronchi ospiti dei neroverdi di mister Alessandro Fini, anch'essi reduci da un buon pareggio a Podenzana. Nelle parole del giovane misterla presentazione del match: “Partita molto difficile, loro molto forti, non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni, il loro calcio è dimostrato dai numeri che al momento gli danno ragione. Noi cercheremo di dare il massimo, come sempre, dispiace per questo importantissimo match di non poter giocare sul nostro campo, causa lavori per il rifacimento del manto erboso, ma ci faremo trovare pronti ugualmente”.



Chi entusiasma la giornata sono i due derby in terra di Lunigiana Filattierese-Vivizzanese e Barbarasco-Podenzana. Le due strapaesane vedono giocare in casa le squadre che non sono messe bene in classifica, soprattutto il Barbarasco. Il dirigente storico e giocatore Alessandro Ruggeri analizza lo stato di salute della squadra: “Arriviamo al derby con la consapevolezza di far dei punti, come si sà la situazione è difficile, per diversi contesti e situazioni l’organico della squadra è sempre limitato. In queste circostanze solo i tre punti porteranno un po' di serenità nel club, differentemente continuare, e abituarsi ad un campionato del genere. Si accettano aiuti anche dalla dea bendata, irreperibile da tempo”.



L’altro derby poco distante si preannuncia interessante sotto tutti gli aspetti, tra Filattierese e Fivizzanese il divario è minimo, i gialloverdi di mister Roberto Mori giungono al match della “Selva” dopo l’ottima prova offerta alla “Fossa” contro ml’Atletico, gli avversari sono tornati al successo interno con lo Sporting Bozzano. Il direttore sportivo Giovanni Caldi dei locali e il mister dei medicei Marco Mencatelli si scambiano i complimenti ma sono consapevoli che i derby sono partite particolari dove di scontato non c’è nulla.



Presenta come un test difficile il “condor” Mencatelli“: "Partita super difficile, veniamo entrambe due vittorie, loro a mio avviso hanno una squadra esperta, in tutti i reparti specialmente davanti, noi veniamo da una settimana un po' particolare con qualche defezione di troppo causa acciacchi vari. Comunque cercheremo di onorare il nostro difficile impegno. La nostra è una squadra giovane a volte un pò “spericolata” che cercherà di giocarsi tutte le carte a disposizione”.



In casa dei gialloverdi è il d.s. Caldi ha scaldare il match: “Per noi è una gara fondamentale, dobbiamo dare continuità alla partita della “Fossa”, ottenuta contro una squadra imbattuta che ha reso la vita difficile a tutte le squadre di vertice. Loro dovrebbero essere tutti disponibili, noi arriviamo al match un pò acciaccati dal confronto di Carrara che e stata la nostra migliore partita della stagione, Mori e compagni hanno mostrato carattere. Se ripetiamo l’ultima prestazione, a livello di cattiveria sportiva, non temiamo nessuno, nel proseguo ci possiamo togliere parecchie soddisfazioni, differentemente ritorniamo la squadra di inizio stagione".



Conclude il programma odierno la delicata trasferta dei "Dragoni" del Monti in casa della Polisportiva Attuoni di mister Augusto Secchiari, l’impegno esterno dell’Atletico Carrara a San Macario, i due derby versiliesi tra la Fortis e il temibile Lido di mister Fabrizio Monga, secondo alle spalle del Romagnano, e quello del Bozzano e Sporting Forte dei Marmi.



Programma gare, arbitro di domenica 2/11/2019 (inizio ore 14,30)



Attuoni-Monti (“Paolo Deste”, Nicola Lazzareschi di Lucca)

Barbarasco-Atl.Podenzana (“B. Bianchini ”, Marco Tundo di Pisa)

Filattierese-Fivizzanese (“Selva, Adrian Ursu di Lucca)

Fortis-Lido (“Via Fonda”, Francesco Castorina di Lucca)

Monzone-Sp.Viareggio (“Giannetti”, Gian Luca Noto di Pisa)

Ricortola-Romagnano (“Ronchi”, Andrea Poggianti di Livorno)

S.Macario-Atl.Carrara (Comunale, Marco Di Spigno di Livorno)

Sp.Bozzano-Sp.Forte dei Marmi (“Rontani”, Leonardo Lombardi di Pontedera)