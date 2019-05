Corsanico-Romagnano, Pucci: `Partita più importante dell’intera stagione`

"Dopo non aver vinto il campionato e non aver centrato la finale di Coppa è l’ultima possibilità per la promuovere in Prima

Seconda Categoria - Mancano tre giorni al big match di Seconda Categoria tra Corsanico e Romagnano. Un campionato importante giocato da entrambe, le quali hanno terminato sullo stesso gradino del podio ma, visti i 2 punti di penalità inflitti ai "collinari" per il caso Matrone, i ragazzi di Alberti si sono ritrovati secondi solitari, con l'importante vantaggio di avere dalla propria due risultati su tre.



Ci spiega tutto il direttore generale del Romagnano Andrea Pucci che fa anche il punto sulle assenze per infortuni e squalifiche della sua squadra.



Direttore domenica vi giocate una entusiasmante finale... "Ci giochiamo la partita più importante dell’intera stagione. Infatti piazzandoci al secondo posto a parimerito con il Corsanico, che però causa i due punti di penalizzazione è arrivato terzo, siamo riusciti a centrare l’obiettivo play off. Approfitto per fare i complimeti alla corazzata Pietrasanta, squadra solida, decisamente fuori classifica che ha meritato la vittoria del campionato. La partita di domenica verrà giocata in campo neutro che dovrebbe essere a metà tra Romagnano e Corsanico. Il campo scelto dalla federazione è quello di Camaiore, non proprio a metà, ma mi auguro che i nostri tifosi possano essere presenti comunque in parità degli avversari. Questa partita per noi è particolarmente importante perché dopo il rammarico di non aver centrato la finale di Coppa e dopo non aver vinto il Campionato è l'ultima possibilità per la promozione".



Assenze per infortuni e squalifiche? "Per quanto riguarda gli squalificati ne abbiamo solo uno, si tratta del difensore centrale Mosti che ha preso il rosso proprio nella ultima gara di campionato contro il Podenzana. Mi spiace tanto che non può essere della partita perché è un ragazzo molto serio e nonostante ha avuto un annata difficile, causa i molteplici infortuni, era rientrato a giocare nelle ultime partite. Per quanto riguarda il capitolo infortuni la situazione è molto più complicata, del resto come lo è stata tutta la stagione. Non abbiamo mai avuto la rosa al completo e nella maggior parte delle partite ci siamo trovati anche senza 7/8 giocatori e tutti alle prese con infortuni lunghi. È stata una stagione storta dal punto di vista infermeria, chi sa magari lavorando con tutta la squadra tutto l’anno forse qualcosina in più si poteva fare, ma non importa. Adesso bisogna guardare avanti e cercare di arrivare al meglio alla partita di domenica. Non sarà quasi sicuramente della partita El Bard, con un problema al ginocchio, è molto in dubbio anche la presenza del nostro esterno di spinta Kabashi, stesso problema al ginocchio, come l’altro terzino Menchini, fermo ormai da mesi. Rientreranno quasi sicuramente Biasi e Costa, ma fermi da diverse settimane, quindi non saranno al cento per cento. E poi mi auguro che da qui a domenica non ci siano altre sorprese, visto l’andamento dell’anno..."



Cosa ti aspetti dai play off? "Cosa mi aspetto? Cosa mi auguro mi piace di più!

Normale che una vittoria ci garantirebbe la promozione di categoria. E dopo una stagione colma di infortuni e tante difficoltà e sacrifici, la promozione sarebbe un traguardo che vanificherebbe tutto il lavoro svolto. Per questo, a prescindere dal risultato, voglio ringraziare il mio staff e la mia società, vero successo di questa stagione che mi hanno permesso di allestire una rosa numerosa e competitiva, in modo da lottare su entrambi i fronti e sopperire nei limiti del possibile alle numerose assenze e prolemi burocratici che ci hanno colpito. Sappiamo che domenica troveremo una squadra molto forte, solida e ben organizzata che ha fatto un ottimo campionato e che ci ha già battuto due volte. Ma è un partita secca e come in tutte le partite secche può succedere di tutto. Unica cosa che posso chiedere ai miei ragazzi è di dare tutto ciò che hanno, in modo da non aver rimpianti. Poi se saranno gli avversari a spuntarla perché sono stati più bravi, dovremo solo fargli dei grossissimi complimenti".