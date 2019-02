Corsanico-Podenzana 1-1, Angeli: `Ottima fase difensiva`

Play Off? "No... il nostro obiettivo rimane la salvazza"

Seconda Categoria - Prestazione maiuscola del Podenzana di mister Angeli che torna da Corsanico con un punto di platino, decisivo il gol del pareggio di Scarpa a 5 minuti dal termine. Attualmente i "panigacci", con 28 punti in classifica, sono in una prestigiosa quinta posizione, non male per una neopromossa il cui obiettivo a inizio torneo era esclusivamente la salvezza, mentre adesso chissà...



Di seguito l'analisi della gara da parte del tecnico:



Un Podenzana stallare che ferma la corazzata Corsanico sul proprio campo. Come valuti la gara dei tuoi ragazzi? "Il Corsanico non è riuscita a chiudere la partita, in parte per sfortuna ma anche per merito dei miei giocatori che hanno fatto un'ottima fase difensiva. La nostra bravura è stata quella di restare in partita, rischiando anche qualcosa per provare a pareggiare e alla fine ci siamo riusciti. Come sempre non posso che ringraziare tutti i miei ragazzi per la voglia e la determinazione che ci mettono in ogni gara".



Siete in zona play off ma la "forbice" per ora vi tiene fuori dai giochi.... quanto credete negli spareggi? "Sento parlare di play off ma noi sappiamo benissimo che il nostro obbiettivo è raggiungere quota 38/40, e cioè i punti per la salvezza".



Il Tabellino



CORSANICO: Negrari, Mannini (41'st Aquilante Antonio), Simonini F., Corsinelli, Rossi, Manfredi (32'pt Tomei), Ricci (24'pt Raffaelli), Bertuccelli (41'st Bertilotti), Ceciarini, Simonini B., Alberti (23'st Mallegni). A disp.: Crovara, Gemignani, Aquilante Antonio, Tomei, Altemura, Questa, Raffaelli, Bertilotti, Mallegni. All.: Farnocchia

ATLETICO PODENZANA: Rocchi, Bondi, Pantera, Mosti G., Bonini, Biagi, Mosti L., Centofanti (18'st Gnoffo), Martinucci, Ariani, Scarpa. A disp.: Pigerini, Gnoffo.

RETI: 25'pt Simonini Bruno, 40'st Scarpa