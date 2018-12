Corsanico, aria di vetta

Gli "oranges" di mister Farnocchia espugnano Fivizzano e sorpassano lo Sporting Pietrasanta per lo scettro del girone

Seconda Categoria - E' il Corsanico la nuova capolista del girone A di Seconda Categoria. Gli "oranges" di mister Farnocchia nel turno prenatalizio hanno espugnato il terreno della Fivizzanese per uno a zero , gol di bomber Galli ed approfittando del favore del Monzone che ha frenato sull'uno ad uno lo Sporting Pietrasanta brindano alla conquista della vetta solitaria del girone con 33 punti all'attivo ed una gara ancora da disputare al giro di boa con alla portata il conseguente titolo di campione d'inverno.



Di seguito la formazione che ha espugnato Fivizzano.

CORSANICO: Negrari, Mannini, Simonini Fabio, Corsinelli, Rossi, Manfredi, Altemura, Aquilante Andrea, Bertilotti (dal 82’ Alberti), Galli, Mallegni. A disp. Crovara, Gemignani, Aquilante Antonio, Tomei, Bertuccelli, Raffaelli, Questa, Ricci. All. Farnocchia.



Corsanico che si gode quindi un'ottima pausa natalizia. Un ruolino di marcia di tutto rispetto fino a questo momento con ben dieci vittorie in quattordici match disputati e solo una sconfitta, quella rimediata in casa sul rettangolo di gioco delle "Colline" di Bargecchia lo scorso 18 novembre contro lo Sporting Pietrasanta per due a zero. Adesso ad anno nuovo il ritorno in campo , esattamente domenica 6 gennaio con l'ultimo match del girone d'andata in casa contro il Filvilla. In caso di vittoria sui gialloneri lunigianesi sarà matematico il titolo di campione d'inverno senza stare ad aspettare il risultato dello Sporting Pietrasanta, a meno due, impegnato sul terreno della Filattierese ne' quello del Romagnano, attualmente a meno tre, di scena a Podenzana.