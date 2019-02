Coppa Toscana, Romagnano all´esame Tirrenia

Mercoledì sera, quarti di finale in gara unica sul campo dei pisani

Seconda Categoria - Tutto pronto per il mercoledì di Coppa di Seconda Categoria che nella serata del 20 febbraio, fischio d'inizio ore 20.00, vedrà impegnato il Romagnano di mister Alberti.



Grande attesa per questa fondamentale partita, valevole per il quinto turno (quarti di finale) della Coppa Toscana nella quale gli amaranto, attualmente terzi in classifica nel Girone A, affronteranno in gara unica e in trasferta (con 2 risultati su 3) i pisani del Tirrenia, secondi nel girone E.



Grande concentrazione al "Raffi" di Romagnano, la Coppa è una manifestazione sulla quale la società delle famiglia Pucci punta tantissimo che porterebbe, alla vincitrice finale, il passaggio di categoria. Per quando riguarda gli indisponibili, Alberti sarà alle prese con qualche problemino nel riparto di difesa, vista l'assenza di Nardini (foto), squalificato, e con l'unico difensore di ruolo sicuro Veralli, in quanto Biasi e Mosti escono da infortuni e non sono al 100%.