Coppa Toscana, passano il turno Romagnano e Ricortola

Seconda Categoria - Romagnano e Ricortola staccano il biglietto per il quarto turno di Coppa Toscana, dove si troveranno nuovamente di fronte mercoledì 15 gennaio 2020. Per quanto riguarda l’ultimo dei quattro recuperi dell’ottava giornata il match della Covetta se lo aggiudicano i lunigianesi del Monti che battono di misura l’Attuoni, al termine di una vivace partita con ben tre espulsi per i locali.



I riflettori di mercoledì 21 novembre sera erano puntati sul match tra la capolista del campionato Romagnano e l’immediata inseguitrice Atletico Podenzana: successo del team di Paolo Alberti che rifila quattro gol ai lunigianesi di mister Yuri Angelin ai quali va dato atto di aver giocato a viso aperto per gran parte del confronto. Il Romagnano dopo tre mesi e mezzo di esilio ritorna nel “suo” Raffi, per Nardini & soci la gara si mette subito in discesa, nelle prime battute il cannoniere locale Matteo Costa sblocca la partita con un numero del suo vasto repertorio. L’Atletico Podenzana al secondo affondo trova il pareggio con il classico gol dell’ex Lpoez che sfrutta al meglio una indecisione del portiere Grossi su traversone di Gnoffo. Da segnalare due evidenti falli da rigore clamorosamente ignorati dal direttore di gara, uno per parte: il primo atterramento su Lopez da parte del portiere locale e il secondo fallo da tergo dell’estremo lunigianese Magnani su Bertoneri lanciato a rete.



A metà del primo tempo i locali perdono il “tutto polmoni” dell’Amico per infortunio, rimpiazzato dal giovane El Bard che risulterà una pedina fondamentale. Prima dell’intervallo il Romagnano piazza l’uno-due con le imprendibili conclusioni con Del Sarto e Zoppi. La ripresa inizia con gli ospiti più propositivi: dopo il tiro di Costa centrale debole sul portiere, si affacciano i lunigianesi con un tiro cross di Mosti che impegna Grossi, seguito dalla girata dell’ex Lopez, parata facile il portiere. Al minuto otto arriva la terza perla della serata, ancora con Del Sarto che mette nell’angolo più lontano il pallone del quarto gol, tiro a girare inarrivabile per Magnani. Nell’ultima mezzora con il risultato ampiamente in cassaforte il match non offre azioni degne di nota: un paio di occasioni per entrambe senza esito, punizione e azione veloce di rimessa del subentrato Mazzini, conclusione dal limite finita alta di Lombardi, dalla parte opposta un tiro dal limite di El Bard finito anche questo sopra la traversa. Dopo la convincente prova di coppa il Romagnano ha ampiamente riscattato lo stop di domenica scorsa in quel di Monzone: nel prossimo anno (15 gennaio) incontrerà nel quarto turno i neroverdi di mister Alessandro Fini (foto), vittoriosi in rimonta in casa dei pisani del Migliarino con i sigilli tutti nel secondo tempo di Mannucci e del subentrato Bianchi.



Passando al campionato, vittoria esterna dei dragoni di mister Luigi Della Zoppa nel recupero contro gli avenzini dell’Attuoni. Il doppio vantaggio di Madeddu (doppietta) durava fino ai minuti finali, quando Pappagallo riapriva i giochi. Da segnalare che il team “carrarino” ha disputato gran parte del secondo tempo in dieci, e nel concitato finale addirittura in otto unità, per poi aggiungere mister secchiari allo scadere del match. I tre punti consentono ai veneliesi di abbandonare le zone torbide della classifica, posizionandosi a ridosso del folto gruppo di compagini pretendenti al girone dei play off.



Classifica aggiornata: Romagnano 23, Lido 23, Atletico Podenzana 21, Atletico Carrara 19, Forte dei Marmi 19, Monzone 19, Sporting Viareggio 16, Fortis Camaiore 15, Monti 14, Fivizzanese 12, Attuoni Avenza 10,Ricortoila 10,Filattierese 10, San Macario 10, Sporting Bozzano 2, Barbarasco 0.



TABELLINI



Coppa Toscana:



Romagnano-Atl.Podenzana 4-1

Romagnano : Grossi, De Benedetti, Perinelli(60’ Coletti), Dell’Amico(21’ El Bard), Nardini, Veralli, Bertoneti(84’ Sparavelli), Zoppi(76’ Canesi), Del Sarto(77’ Mosti), Domenici (a disp. Franchi, Lazzeri, Giulianelli) All. Alberti

Atl.Podenzana: Magnani, Chiappucci, Bertipagani, Mosti(60’Lombardi), Pantera, Bonini(75’ Centofanti), Lopez Luis, Moscatelli(61’ Mazzini), Scarpa, Guiadagnucci, Gnoffo) ( a disp. Manzato, Pigerini, Bondi, Ariani, Manassero) All. Angeli

Arbitro : Cremone di Pisa

Marcatori : 5’ Costa, 18’ Lopez, 22’ Del Sarto, 39’ Zoppi, 53’ Del Sarto



Migliarino-Ricortola 1-2

Migliarino: Bettini, Longobardi, Malfatti, Mori, Titone(73’ Balestri), Andreotti, Chelotti, Pardi Mannocci, Montanelli L., Del Costa (a disp. Fantozzi, Benedettini, Montanelli D.,Moretti, Campera, Di Martino) All. Telluri

Ricortola: Murgese, Veralli, Vanni (48’ Sacchetti), Scarci, Mannucci(87’ Stocchi), Angeloni, Pedrinzani, Ascenzi(70’ Brizzi),(82’ Spallanzani), Russo(67’ Bianchi), Pezzetti, Casali (a disp. Ambrosini Nobili, Barotti, Cola Antonini) All. Fini

Arbitro : Biagini di Lucca

Marcatori :18’ Pardi, 50’ Mannucci, 85’ Bianchi(rig.)



Recupero di campionato:



Attuoni- Monti 1-2

Attuoni: Tovani, Pollina, Borghetti, Pappagallo, Dell’Amico Musetti, Corsi, Agnesini, Pierami,Caro, Ussi ( a disp. Tognozzi, Prampolini, Baldelli, Francini, Ghirlanda) All. Secchiari

Monti : Rocchi, Pellegrini, Sadiq, Saisi, De Angeli, Galloni, Malatesta, Orsoni, Salku, Cresci, Madeddu (a disp. Gerali, Chelotti, Barbasini, Giromini,Trivelli, Reburati, Puppi) All. Della Zoppa

Arbitro : Poggianti di Livorno

Marcatori : 16’ Madeddu, 32’ Madeddu, 85’ Pappagallo

Note : Espulsi : Pierami, Pappagallo, Ussi, allontanato l’allenatore Secchiari tutti dell’Attuoni Avenza.