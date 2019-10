Coppa toscana, `El Niño` Bianchi fa esultare Ricortola

Seconda Categoria - In Coppa Toscana di Seconda Categoria, dopo le sfide del pomeriggio di mercoledì che hanno decretato il passaggio al terzo turno dell’Atletico Podenzana e del Romagnano, il Ricortola con una grande prestazione ha avuto la meglio sulla Fortis Camaiore. I neroverdi di mister Alessandro Fini, passati in svantaggio di 0-2, sono riusciti con una grande rimonta a riportare il risultato in equilibrio con un incontenibile Luca Bianchi (foto), detto "El Niño". L'attaccante oltre ai due gol nei 90 minuti, ha messo a segno anche il terzo ai tempi supplementari, su rigore, regalando il passaggio del turno ai compagni.



Ricortola-Fortis Camaiore 2-2 (d.t.s.1-0)

Ricortola: Murgese, Veralli, Vanni, Scarci (90’ Cola Antonini), Sacchetti (37’st. Mannucci), Angeloni, Pedrinzani (20’ Pezzetti), Stocchi, Bianchi, Barotti (15’st. Brizzi), Russo (28’st. Antonuccio) (a disp. Gallone, Ricci, Spallanzani) All. Fini

Fortis Camaiore: Cozzani, Costagli (Shiroka), Bianchini, Farnocchia , Rossi, Giannecchini (Lari), Dalle Lucche, Paoli, Francis, Luisotti, Mallegni(Pellegrini) ( Raffaelli, Lari, Benassi, Pardini A.) All. Palmerini

Arbitro: Del Seppia di Pisa

Marcatori: 35’ Giannecchini, 42’ Francis, 65’ Bianchi 80’ Bianchi, 115’Bianchi )



Di seguito gli accoppiamenti del terzo turno fissato per il 20 novembre 2019



Atletico Podenzana-Romagnano

Ricortola- Migliarino