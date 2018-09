Coppa Seconda Categoria, le sensazioni degli allenatori nel post partita

Le parole di Alberti (Romagnano), Angeli (Podenzana) e dei due Bertelloni di Ricortola e Cerreto

Seconda Categoria - E' passata la seconda delle tantissime domeniche di calcio che ci accompagneranno per tutta la stagione 2018/2019. Nei due triangolari di Coppa Toscana occupati dalle massesi, escono vincenti il Romagnano Calcio, che non tradisce le aspettative contro la neo promossa Atletico Podenzana di mister Angeli, e il Cerreto di Emiliano Bertelloni, che si aggiudica il primo derby ufficiale della storia blucerchiata nella tana neroverde dell'omonimo tecnico Paolo Bertelloni.



Di seguito le parole dei protagonisti:



ROMAGNANO-ATLETICO PODENZANA 2-0:



Paolo Alberti (foto): "Siamo partiti molto contratti anche per merito di un Podenzana ben messo in campo che nei primi 20 minuti ci ha messo in grossa difficoltà. Dopo esser passati in vantaggio ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare con più palla a terra senza creare però grande occasioni. Nel secondo tempo è andata molto meglio, abbiamo fatto le cose che sappiamo fare, prendendo sempre più campo, grazie soprattutto ad un miglior possesso palla, alzando il ritmo di gioco e rendendoci pericolosi in più occasioni. Una prestazione nel complesso sufficiente, essendo la prima uscita ufficiale e visto i anche carichi di lavoro, ma possiamo e dobbiamo fare molto meglio anche perché questo gruppo ha ampi margini di miglioramento. Infine volevo ringraziare la società del Fossone per la loro grande ospitalità ma vorrei tornare il prima possibile a giocare a casa nostra, nel campo del nostro paese".



Yuri Angeli: "Sono contento della prestazione dei miei ragazzi per i primi 60 minuti. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, facendo una gara pari ai nostri avversari. Poi dopo il 2 a 0 abbiamo mollato fisicamente e psicologicamente, subendo continuamente il gioco del Romagnano che alla lunga ha dimostrato di essere squadra attrezzata per le prime posizioni in classifica. Purtroppo a mio avviso ci manca ancora un po' di cattiveria per la categoria e alcuni giocatori sono palesemente in ritardo di preparazione, però sono fiducioso per il campionato. Sono convinto che con la squadra attuale e un paio di inserimenti mirati potremo divertirci".



RICORTOLA-CERRETO 1-2:



Paolo Bertelloni: "Sono state due tappe di avvicinamento al campionato importanti, ci hanno dato un quadro un po' più ampio dei nostri pregi e difetti. Peccato che le due partite di Coppa ci siano costate 3 giocatori importanti dei quali in previsione del campionato ne recupereremo soltanto uno. La gara di ieri ha un po' evidenziato qualche ingenuità da parte nostra, contro una squadra pratica, ordinata e dotata di buone soluzioni offensive. Adesso dobbiamo concentrarci subito sul campionato che è alle porte".



Emiliano Bertelloni: "Volevamo partire con una vittoria e questa l'abbiamo avuta, soprattutto per dare morale al gruppo che dovrà lottare domenica dopo domenica per arrivare agli osbbiettivi. Sono contento perché ho visto una squadra quadrata, sempre sul pezzo e che non ha mai mollato. Su queste basi dobbiamo costruire il nostro cammino".



Per quanto riguarda il passaggio del turno sono fuori Podenzana e Ricortola, mentre Romagnano e Cerreto si giocheranno l'accesso al secondo turno nelle due sfide finali dei relativi triangolari, rispettivamente contro Atletico Carrara dei Marmi e Sporting Pietrasanta.