Coppa di Seconda, il Romagnano passa il turno

In casa della formazione pisana del Tirrenia va in svantaggio poi il pareggio nel finale ed il sorpasso nei supplementari

Seconda Categoria - Grazie ad una splendida rimonta conclusa nei supplementari il Romagnano supera il Tirrenia per tre a uno sul rettangolo di gioco di Marina di Pisa e passa in semifinale.

Tirrenia che passa in vantaggio in apertura di gara con Regoli. Il Romagnano trova l'1-1 con Lopez a poco dal novantesimo per poi effettuare il sorpasso nei supplementari grazie alle reti messe a segno da Lombardini e Costa