Coppa, “derby infuocato” Monzone-Fivizzanese

- Domenica primo settembre parte ufficialmente la stagione 2019/2020 con la prima di. Sicuramente tra le gare della nostra provincia di categoria, la più importante sarà quella della “Valle del Lucido” didove i granata di mister Brizzi (foto a sinistra) incontreranno ladi Mencatelli (foto a destra) nel "classico" più sentito della Lunigiana.: "Non siamo al completo, siamo senza cinque giocatori. Noi teniamo a tutte le partite, ma quella di domenica è una partita speciale per la nostra "calda" tifoseria e anche se abbiamo degli assenti sputeremo sangue, per fare un regalo alla società e ai nostri numerosi tifosi".: "Abbiamo fatto un'ottima preparazione, in settimana abbiamo avuto dei problemini fisici con alcuni ragazzi e quindi non saremo al completo. La Coppa è un bel test, sarà una battaglia, siamo all'inizio e dobbiamo provare pò di cose. Gli avversari sono un'ottima squadra, esperta, dietro hanno individualità importanti e un grosso portiere. Mi aspetto una gara difficile, col pubblico delle grandi occasioni. Spero che la mia squadra, essendo molto giovane, non paghi lo scotto di giocare una partita cosi importante, ma sono fiducioso".

GM