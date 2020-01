Seconda Categoria -

Colpaccio dell'Atletico Carrara. I nerazzurri di mister Michele Dati , giocando una partita di grande spessore hanno conquistato una preziosissima vittoria sul terreno della prima della classe Romagnano. Un risultato che è arrivato oltre ogni piu' rosea aspettativa da parte del club della Fossa che sta davvero facendo vedere grandi cose in questo campionato di Seconda Categoria.



Il tabellino del match

ROMAGNANO-ATL.CARRARA 2-4

ROMAGNANO: Begotti, Di Benedetti, Perinelli, Dell'Amico, Nardini (30'st Canesi), Veralli, Domenici, Zoppi (22'st Lombardini), Del Sarto, Costa, Giulianelli.All.: Alberti.

ATL.CARRARA: Volpi, Tedeschi (35'st Biagini), Magazzù, Lazzari, Manzo, Barbieri S., Barbieri E., Antoniotti, Martinucci, Cristiani, Guadagni (28'st Bertanelli).All.: Dati.

ARBITRO: Giacomelli di Pisa.

RETI: 17' e 26'st rig. Domenici, 3'st Cristiani, 10'st Guadagni, 21'st Martinucci, 29'st Bertanelli.



Il commento post gara del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani.



"Una vittoria di prestigio perche' ottenuta contro una squadra davvero molto forte e che non a caso è al vertice della classifica. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi ed a colpire in avanti. Una nota particolare per il grande gol siglato da Bertanelli. Adesso, con maggior fiducia possiamo guardare al futuro e stabilire dove possiamo realmente arrivare. Voglio fare i miei complimenti a mister Dati che sta davvero facendo un lavoro egregio. Siamo tutti molto contenti dei risultati e delle soddisfazioni che ci stanno regalando i ragazzi che non mollano mai fino all'ultimo e questo è un particolare molto importante."