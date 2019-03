Cerreto, quattro battaglie per la resurrezione

Bertelloni: “Lotteremo fino alla fine senza mai mollare”

Seconda Categoria - Momento veramente complicato per il Cerreto, fanalino di coda del torneo che quando mancano 4 giornate dal temine ha altrettanti punti di distacco sulla penultima Fortis Camaiore. La squadra del "guerriero" Emiliano Bertelloni domenica ha trovato un pareggio a Mulazzo, un punto che fa morale dopo le precedenti 6 sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare i blucerchiati in ultimissima posizione.



Di seguito le parole del tecnico:



Bertelloni, dopo tante sconfitte è arrivato un buon pareggio a Mulazzo. Segno che il Cerreto c’è ancora? “”Certo che il Cerreto c'è ancora e ci sarà fino all'ultima giornata, fino a quando la matematica ci darà ancora speranze.”



A cosa sono dovute queste ultime sconfitte? “Purtroppo, come ho già detto, è dall'inizio della stagione che combattiamo tra mille difficoltà e sfortune perdendo per strada molti giocatori. Per me questo non è un alibi e con i ragazzi che ho a disposizione affrontiamo tutte le domeniche senza paura.”



Mancano 4 gare e dovete recuperare 4 punti, come deve fare il Cerreto per vincere in questo mese decisivo? ”Dovremo sempre fare punti ed aspettare i risultati delle altre squadre vista la nostra attuale posizione, e di questo ne siamo consapevoli. Sono sicuro che lotteremo fino alla fine, senza mai mollare.”