Cerreto, periodo negativo

I blucerchiati nelle prime tre giornate dopo il giro di boa hanno collezionato altrettante sconfitte

Seconda Categoria - Un inizio di girone di ritorno decisamente negativo. Il Cerreto nelle prime tre giornate dopo il giro di boa infatti ha collezionato altrettante sconfitte. Si tratta di un periodo davvero avaro di soddisfazioni per la formazione allenata da mister Emiliano Bertelloni (foto) che di fatto ha visto i blucerchiati scendere posizioni di classifica fino all'attuale terz'ultimo posto con diciassette punti.



Nell'ultima uscita stagionale di domenica scorsa il Cerreto è stato sconfitto per tre a zero sul terreno della Fossa da un Atletico Carrara motivato che non ha avuto particolari problemi a far sua l'intera posta in palio. Una prestazione , quella da parte dei montignosini, decisamente insufficiente ed assai lontana da quelle di inizio stagione.



Adesso la situazione di classifica si fa seria ma il tempo per poter invertire la rotta di certo non manca. Un importante banco di prova sarà la gara di domenica prossima quando i blucerchiati ospiteranno la formazione lunigianese del Monti che di punti ne ha sette in piu' e domenica scorsa si è tolta la soddisfazione di battere l'ex capolista Corsanico addirittura col punteggio di 5-3.