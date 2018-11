Cerreto, momento positivo

Dopo il pareggio in casa della capolista i blucerchiati pensano al Mulazzo

Seconda Categoria - Una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Davvero niente male il cammino in Seconda categoria del Cerreto di mister Bertelloni che, soprattutto nelle ultime due uscite ha saputo conquistare quattro punti utili ad uscire dalle zone paludose dei playout. La strada e' sicuramente ancora lunga e difficile considerate le avversare agguerrite ma i blucerchiati hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter restare alla larga dalla zona pericolosa.



L'esame piu' ostico è stato superato domenica scorsa quando il Cerreto è uscito indenne dal rettangolo di gioco della capolista Sporting Pietrasanta. Uno 0-0 che rende il giusto merito ad una prestazione coraggiosa e di carattere basti pensare che fino alla gara di domenica scorsa i biancocelesti versiliesi in casa avevano sempre vinto anche con larghi punteggi.



Adesso per i blucerchiati all'orizzonte una nuova impegnativa gara ovvero il match casalingo di domenica prossima 2 dicembre contro il Mulazzo con gli avversari lunigianesi che in classifica li precedono di tre lunghezze