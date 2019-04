Cerreto, mister Bertelloni si è dimesso

Il tecnico e il suo vice Landucci hanno deciso di abbandonare il progetto durante questa pausa pasquale

Seconda Categoria - La sconfitta del 7 aprile sul campo del Filvilla è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra mister Emiliano Bertelloni e la società blucerchiata del presidente Del Freo.



Così durante la pausa pasquale il coach e il suo vice Daniele Landucci, che lo scorso anno portarono alla promozione in Seconda Categoria, hanno deciso di abbandonare il progetto, in quanto non c'erano più le condizioni per lavorare nel bene della squadra. Quando mancano due giornate al termine il Cerreto è ultimo in classifica a 4 lunghezze dalla penultima, quindi la salvezza è ancora possibile, ma dopo quest'ultimo episodio l'impresa diventa ancora più ardua.