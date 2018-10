Cerreto, mister Bertelloni: `Molti infortuni e altri problemi ma daremo battaglia`

Il tecnico blucerchiato era preparato alle difficoltà del salto di categoria

Seconda Categoria - Dopo le prime quattro gare di campionato, la ripescata dalla Terza Categoria Cerreto risulta essere il fanalino di coda della classifica, in coabitazione con la Fortis Camaiore. Un solo punto all'attivo, nella prima di campionato contro la corazzata Corsanico, poi tre sconfitte che hanno reso ancora più ripida la salita verso la salvezza. Sicuramente stanno gravando i molti infortuni di questo inizio di stagione, ma il campionato è ancora tutto da giocare e notoriamente mister Emiliano Bertelloni è un osso duro.



Di seguito le sue parole:



Dopo un primo buon pareggio col Corsanico vi siete fermati, cosa è successo al Cerreto?

"Siamo partiti con un buon pareggio contro una squadra nata per vincere il campionato, ma già dalla coppa e dalla prima partita di campionato fino ad oggi, purtroppo, abbiamo dovuto combattere con molti infortuni e altri piccoli problemi".



Avete problemi di rosa, infortuni, squalifiche, mancanza di giocatori nei ruoli?

"Coma già detto gli infortuni hanno ridotto molto la nostra rosa, quindi ogni domenica diventa sempre più difficile. Speriamo di recuperare più giocatori possibili, per potercela giocare anche noi al completo."



Quali sono le difficoltà maggiori che avete notato nel cambio di categoria?

"Come si sapeva questa categoria è molto più impegnativa, tutte le domeniche si incontrano squadre ben attrezzate, sia di alta che di bassa classifica, con cui i 3 punti devono essere sudati. È importante lavorare sodo in settimana per poter dare battaglia domenica dopo domenica".



Domenica, dopo la sosta, la Filattierese, ci vorrebbe una vittoria rigenerante...

"Da quello che so, andremo ad incontrare una squadra nata per stare nei piani alti della classifica, ma per noi, attualmente, questi tre punti sono fondamentali per iniziare a costruire la nostra salvezza passo dopo passo. Potremmo dare così una svolta, una volta per tutte, al nostro campionato consapevoli di avere tutte le carte in regola per poterlo fare".



Quali sono a tuo avviso le tre squadre che arriveranno sul podio?

"Posso parlarti delle due squadre che ho incontrato, il Corsanico in campionato e il Pietrasanta in Coppa. A mio avviso sono due ottime squadre che stanno dimostrando di essere state costruite per aggiudicarsi la volata finale."