Cerreto in Seconda, mister Bertelloni: `Daremo battaglia in ogni campo`

La notizia sulla promozione in Seconda Categoria della squadra blucerchiata ha fatto esplodere il paese in un grido di gioia

Seconda Categoria - Grande festa in casa Cerreto. La notizia di martedi 24 luglio sulla promozione in Seconda Categoria della squadra del presidente Del Freo ha fatto esplodere il paese in un grido di gioia, dato che la società si è iscritta al campionato di Terza un anno fa e neanche i più ottimisti avrebbero creduto in un traguardo simile dopo solo una stagione.



E' un fiume in piena il giovane tecnico ed ex attaccante Emiliano Bertelloni . E' lui che ha sempre creduto nella possibilità di farcela e ha tenuto viva la fiamma blucerchiata, trascinando la sua squadra alla vittoria della Coppa di Categoria e al quarto posto in classifica, con relativo accesso ai play off.



Ex bomber di Massese, Turris di Torre del Greco e Forte Dei Marmi, oltre all'ultimo anno a Cerreto, ha già avuto esperienze in panchina con i Diavoli Neri Gorfigliano, in Prima Categoria due stagioni fa, e precedentemente come secondo di mister Mazzei a Bozzano per due stagioni.



Mister complimenti per la promozione in Seconda! Come ti senti dopo questa bella notizia?



Sono molto contento. È stata una soddisfazione personale immensa e sono felice di aver dato ai miei ragazzi, allo staff e ai tifosi, la gioia della promozione al primo anno di vita. Abbiamo alzato una Coppa per noi importante, che è stato un momento fondamentale per la nostra stagione calcistica e il coronamento è stata questa promozione.



Ma siete preparati per questa categoria?



Lo spirito è alle stelle dopo questo ripescaggio. Cercheremo di farci trovare pronti alla categoria pur sapendo che sarà un campionato duro, dove si incontreranno squadre competitive e ben attrezzate. Sicuramente daremo battaglia in ogni campo.



Ve lo aspettavate?



Abbiamo atteso con ansia la notizia. Tutti ci speravamo, visto il campionato disputato l'anno scorso. Sentivamo di meritarcelo e adesso che la promozione è arrivata daremo del nostro meglio per onorare il traguardo raggiunto.



Lo staff tecnico è stato riconfermato?



Lo staff tecnico è stato riconfermato. Anche quest'anno riparto con il mio braccio destro Daniele Landucci, la soddisfazione per noi è doppia. Nonostante le difficoltà, insieme, al primo anno alla guida di una squadra neonata siamo riusciti a raggiungere il salto di categoria. Ovviamente il mio ringraziamento va anche a tutti i miei ragazzi che hanno reso possibile tutto questo.



La squadra è pronta per la Categoria? Tornerete sul mercato?



Abbiamo riconfermato in blocco tutti i ragazzi ma stiamo lavorando per inserire dei tasselli mirati per cercare di avere una rosa competitiva per un campionato tranquillo.