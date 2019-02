Cerreto in ripresa, Bertelloni: `Per noi sono tutte finali`

Soldani? "Tutti speriamo in un suo recupero"

Seconda Categoria - Importante vittoria del Cerreto di mister Emiliano Bertelloni che nello scontro casalingo di domenica contro il Monti ha fatto bottino pieno con un convincente 2-0 firmato Venturini e Manfredi. Tre punti importantissimi per i blucerchiati che salgono a 20 e vedono la salvezza a tre lunghezze, undicesimo posto occupato dal Filvilla. Ma come dice il tecnico è troppo presto per fare calcoli, ogni domenica come una finale a partire dalla prossima sul campo della Filattierese.



Dopo 3 sconfitte consecutive finalmente una vittoria che è una vera boccata d'ossigeno. Che partita è stata? "Sì, oltre ad essere stata una bella boccata d'ossigeno era una vittoria che ci serviva per rimotivarci mentalmente. L'abbiamo cercata in tutti i modi."



Come "sta" tua squadra in questo momento, infortunui e squalifiche? "Combattiamo con questi problemi da inizio campionato. Cerchiamo di sopperire a queste defezioni nel migliore dei modi, tutti insieme, domenica per domenica. Un plauso va ai miei ragazzi che non mollano mai."



Siete a tre punti dalla luce, immaginavi che questa campionato fosse cosi complicato? "Questo è un campionato molto livellato e lo mette in evidenza la classifica cortissima. Per vedere la luce quindi è ancora troppo presto."



Com'è la situazione Soldani? "Soldani è un giocatore importantissimo per noi, purtroppo contro il Corsanico ha subito un infortunio ed attualmente è ancora non disponibile. Noi tutti speriamo in un suo recupero."



Domenica scontro fondamentale sul difficile campo della filattierese. Quasi una finale? "Ho sempre detto ai miei ragazzi che per noi quest'anno tutte le domeniche sono delle finali, quindi anche quella di domenica sarà affrontata così, se vogliamo risalire la china e raggiungere il nostro obbiettivo"